Им станет действующий мэр Золотоноши.

Партия "Слуга народа"приняла решение о выдвижении мэра Золотоноши Виталия Войцеховского своим кандидатом на промежуточных выборах народного депутата Украины на 197-м избирательном округе (Черкасская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель партии, первый заместитель председателя фракции "СН" в парламенте Александр Корниенко.

Он отметил, что соответствующее решение было принято сегодня на заседании Политсовета партии и техническом съезде партии.

Сам Войцеховский во время брифинга отметил, что среди своих приоритетных задач видит, в частности, тематику привлечения инвестиций и создания рабочих мест, инфраструктурные вопросы и туризм.

В то же время, решение об утверждении кандидатуры от "СН" на выборы на 184-м округе (Херсонская область) сегодня не принималось. По этому вопросу планируется определиться в течение 10 дней. Корниенко отметил, что по этому округу есть "интересные предложения, интересные решения".

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Промежуточные выборы на 197 округе

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Александра Скичко (фракция "Слуга народа") в связи с его личным заявлением. Скичко указом президента от 29 января был назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.

Скичко избирался в парламент в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область).

9 апреля Центральная избирательная комиссия на 31 октября назначила промежуточные выборы народного депутата на этом округе.

Автор: Таня Поляковская