В "СН" надеются на поддержку законопроекта группами "Доверие" и "За майбутнє".

В "Слуге народа" заявляют, что на следующей неделе повесткой дня Верховной Рады предполагается рассмотрение законопроекта о столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала народный депутат Украины Леся Забуранная.

В то же время она выразила надежду, что оппозиционные фракции не будут "срывать" его рассмотрение.

"Мы искренне надеемся, что на следующей неделе мы не впадем в такой нездоровый популизм со стороны наших оппонентов", - подчеркнула она.

Забуранная убеждена, что большинство членов фракции "Слуга народа" проголосуют за законопроект.

Она надеется, что другие фракции и группы, которые "цивилизованно настроены и стремятся к развитию", также поддержат его. В частности, она отметила, что есть надежда на голоса депутатов, которые входят в группы "За будущее" и "Доверие".

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2021 года комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять законопроект "О городе Киев - столице Украины" (№2143-3).

Как пояснил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин (фракция "СН"), этот законопроект предусматривает четкое отграничение местного самоуправления (городского головы и Киевсовета) от представительства государственной власти (КГГА, то есть вертикали правительства и президента). Предлагается создать при Киевсовете независимый исполнительный орган, который будет заниматься всеми вопросами киевлян и нести за это ответственность, а Киевская городская государственная администрация будет заниматься надзором.

Глава КГГА будет контролировать законность и конституционность решений городского головы (в части столичных функций), Киевсовета, и исполкомов райсоветов с возможностью их оспаривания в судебном порядке. Согласно законопроекту, председатель КГГА назначается президентом, подотчетный ему и правительству. Уволить главу КГГА может президент по представлению правительства.

Городской голова Киева автоматически возглавляет независимый от центральной власти исполнительный комитет Киевсовета. Он руководит городом и распоряжается городским бюджетом, участвует в разработке проектов законов/постановлений, касающихся столицы, приобщается к проведению и организации международных мероприятий и тому подобное. Городского голову выбирают киевляне. Он может быть освобожден от должности голосами 2/3 депутатов или по народной инициативе.