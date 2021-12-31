Соответствующие разговоры, по словам источника в партии, ведутся, однако пока все это только на уровне разговоров.

Вопрос об изменении названия партии "Слуга народа" никогда не обсуждался ни в одном из существующих форматов - ни на съезде, ни на Политическом совете партии, ни на Национальном совете общин.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь фракции "СН" в парламенте Юлия Палийчук.

Читайте такжеВ Раде назвали причины, по которым "слуги народа" попадали в скандалыОтвечая на вопрос об информации, что якобы президент хочет переименовать партию "Слуга народа" ближе к парламентским выборам, она отметила:

"У нас есть партия, которая получила самый высокий результат на выборах и образовала самую большую фракцию парламента. Вопрос об изменении ее названия никогда не обсуждался ни в одном из существующих форматов - ни на съезде, ни на Политсовете, ни на Национальном совете общин. Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию про нас и нашу команду. Если бы мы каждый раз это комментировали, то наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи лишь опровергали бы очередные "инсайты".

В то же время источник в партии сообщил УНИАН, что разговоры о возможном переименовании партии ведутся, однако сейчас это все происходит действительно только на уровне разговоров.

Решение о переименовании партии принимается на ее съезде.

Официально членам партии о возможности ее переименования еще не сообщали.

Источник в партии не исключил, что после теоретического переименования в названии партии может появиться фамилия президента.

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