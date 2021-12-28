Новый владелец заверил, что редакционная политика будет независимой.

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова.

Об этом сообщила "Украинская правда", а затем подтвердил и сам Ковалев.

Собеседники издания рассказали, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала". Коллективу его представили, как нового владельца.

Нардеп во время праздника подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Читайте такжеКанал Порошенко поздравил его с днем рождения странным видеоСогласно открытыми данными, ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Сумма уставного фонда указана 4 363 511 грн. Конечными бенефициарными владельцами телеканала, которые "имеют прямое решающее влияние" являются Иван и Наталья Ковалевы. Вероятно, это родители депутата.

Впоследствии в Facebook Ковалев подтвердил, что его семья купила "4 канал", ведь это "единственный среди частных вещателей в Украине, который равноудален от всех политических и олигархических групп".

Семья Ковалева решила купить телеканал, чтобы "сделать его еще качественнее, мощнее и популярнее".

"Проукраинский вектор канала будет сохранен, независимая редакционная политика также (во время знакомства с коллективом, я уже подписал соответствующее редакционное соглашение). Считаю, что телеканал должен быть более четко направлен на усиление объединительных процессов в украинском обществе. Это еще одна наша задача в ближайшей перспективе", - подытожил нардеп.

Напомним, что 16 ноября Ковалев попал в ДТП на дороге Киев-Одесса. Тогда во фракции "Слуга народа" заверили, что участники дорожно-транспортного происшествия с участием их депутата Алексея Ковалева серьезных повреждений не получили.

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