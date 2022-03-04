Ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции.

Комитет Сейма по иностранным делам в ответ на резкое ухудшение гуманитарной ситуации в Украине вследствие вторжения России, а также учитывая риски захвата террористами ядерных объектов, рекомендовал обеспечить немедленные меры по открытию "зеленых коридоров" и закрыть небо над Украиной.

Об этом говорится в сообщении на сайте Сейма Литовской Республики.

В своем заявлении Комитет призвал поддержать закрытие неба над Украиной над этими гуманитарными коридорами и ядерными объектами.

"Международное сообщество и ООН должны утвердить все необходимые меры по обеспечению эвакуации военнопленных, используя существующие механизмы для решения таких ситуаций, как миротворцы ООН. Мы также не можем игнорировать потенциальную угрозу для Европы в целом, которую создают безумные действия оккупационных сил на стратегических ядерных объектах и в их пределах в Украине. Комитет видит единственным способом обеспечить безопасность украинского народа и Европы - объявить запрет на полеты над этими гуманитарными коридорами и ядерными объектами", - отметила глава Комитета Лайма Андрикене.

В Вильнюсе обратили внимание на характер атаки Запорожской АЭС: Россия наносила точные удары по самым опасным местам электростанции, когда радиация могла достичь даже регионов России и всей Европы в случае взрыва.

Таким образом, страны сегодня должны скоординировать свои действия и противодействовать международной агрессии России.

В принятом заявлении комитет также призвал правительства членов Евросоюза проявить солидарность и политическую поддержку в предоставлении Украине статуса кандидата вступления в ЕС.

Атака на Запорожскую АЭС

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром в Госатомрегулировании сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими Российской Федерации.

Также сообщается, что энергоблоки не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

По данным Министерства внутренних дел Украины, возле города Энергодар сосредоточено около 90 единиц вражеской техники и подразделения "кадыровцев".

Украина попросила МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.