Агентство призвало РФ немедленно прекратить все действия против и на территории ядерных объектов Украины.

Международное агентство по атомной энергии провело заседание и приняло резолюцию о решительном осуждении действий Российской Федерации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" в Telegram-канале.

"Такие действия препятствуют Агентству полностью и безопасно осуществлять деятельность по проверке гарантий на ядерных объектах Украины в пределах ее международно признанных границ", – говорится в сообщении.

МАГАТЭ призывает Россию немедленно прекратить все действия против и на территории ядерных объектов Украины для их безопасной эксплуатации

МАГАТЭ продолжает внимательно следить за ситуацией в Украине.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали.