Руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, который публично поддерживает российскую агрессию.

В Сербии зарегистрировали филиал Российской общественной организации "Другая Украина", которую после обмена в РФ создал обвиняемый в госизмене бывший украинский политик Виктор Медведчук. Об этом сообщают журналисты "Схем" (Радио Свобода).

Руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, который публично поддерживает российскую агрессию.

В конце 90-х – начале 2000-х Драган Станоевич жил в Украине, возглавлял "Сербскую общину в Украине", участвовал в заседаниях "Партии политики Путина" и даже имеет имущество в Киевской и Днепропетровской областях. С июня 2021-го он находится под санкциями украинского Совета нацбезопасности и обороны, с тех пор ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет.

Видео дня

Сейчас Драган Станоевич является действующим кандидатом от пророссийской партии "Мы - глас народа" на досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 17 декабря 2023 года.

Сам Станоевича заявил Радио Свобода, что якобы "идея не в том, чтобы помогать Медведчуку, а помогать украинцам".

После создания подразделения в Сербии "Другую Украину" переименовали в российском реестре: теперь это не "региональное общественное движение", а "международное общественное движение". Также в организации Виктора Медведчука сменился руководитель - им стал гражданин РФ Роман Коваленко.

Деятельность предателя Медведчука

Бывший лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и прокремлевский пропагандист Денис Жарких зарегистрировали в России общественную организацию "Другая Украина". Новый политический проект кума Путина имеет адрес в Москве и был создан в июне этого года.

Организация в июле проводила так называемые конференции, на которых обсуждались шовинистические темы. В частности участники дискутировали о статье Медведчука "две Украины как новая политическая реальность". В целом эта антиукраинская мера получила название "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления".

Кроме Медведчука и Жарких, к проекту присоединились российские журналисты, бывшие депутаты от "ОПЗЖ" и различные прокремлевские политтехнологи.

Вас также могут заинтересовать новости: