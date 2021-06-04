По данным ведомства, в этом году дело в отношении Левченко было закрыто по представлению следователя Нацполиции, а его самого сняли с розыска.

В Службе безопасности Украины прокомментировали возвращение в страну бывшего народного депутата от "Партии регионов" Николая Левченко.

Как сообщил в Facebook его адвокат Олег Курчин, Европейский суд по правам человека принял решение, которым признал несправедливыми расследования, которые велись в отношении Левченко.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить Левченко компенсацию в 1,1 тыс. евро. Левченко вернулся в Украину, чтобы получить эту компенсацию. Как говорится в решении суда, его было принято 11 марта по делу "Кочура и другие против Украины".

В нем суд признал слишком долгим следствие против Левченко, которое длилось более пяти лет и восемь месяцев.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, в 2021 году по представлению старшего следователя Нацполиции оперативно-розыскное дело в отношении Левченко закрыто, а его самого сняли с розыска.

"В отношении этого лица СБУ еще в 2014 году начала уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В 2015 году ему было сообщено о подозрении, а по ходатайству СБУ Киевский апелляционный суд дал разрешение на его задержание", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала производство следователям Нацполиции.

Процессуальным руководителем по делу в апреле 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале текущего года следователи Нацполиции приняли решение о закрытии уголовного производства вообще.

"Вместе с тем СБУ отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении", - отметили в ведомстве.

Справка УНИАН. Бывший депутат от "Партии регионов" Левченко выехал из Украины в 2014 году. В 2015 году СБУ объявила его в розыск.

Ему инкриминировали совершение преступления по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или иным тяжким последствиям) за голосование за "диктаторские" законы 16 января 2014 года.

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Автор: Антонина Доломанжи