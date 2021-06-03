По словам Дениса Казанского, "именно Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета".

Бывший народный депутат от «Партии регионов» Николай Левченко вернулся в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

По его данным, все уголовные дела против Левченко в Украине были закрыты.

«Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия», - написал Казанский, приложив совместные фото Левченко и Губарева.

Кто такой Николай Левченко

Николай Левченко родился 16 октября 1979 года в городе Донецке.

С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины VII созыва, Председатель подкомитета по вопросам внесения изменений в Конституцию Украины и Конституции Автономной Республики Крым, конституционному законодательству, оценки соответствия законопроектов и проектов других актов Верховной Рады Украины, Конституции Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

В 2014 году - председатель Донецкой областной организации Партии регионов.

Николай Левченко присутствовал на заседании Донецкого городского совета 28 февраля 2014 года. На этом заседании выступил лидер террорист Павел Губарев с ультиматумом, в котором содержалось в том числе требование к городскому совету признать и объявить себя единственным легитимным органом власти города.

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Автор: Денис Прядко