Санкционные списки "просто продавали", считает глава фракции "СН".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что "ошибки" в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны делались за взятки.

Об этом он сказал на телеканале "Украина 24".

По его словам, за каждую такую "ошибку" коррумпированные правоохранители хотели от 100 до 300 тысяч долларов.

Уже приходят разного рода эти люди, которые говорят, что приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тыс. долларов – за мзду допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Вот и вся история. Просто продавали этот список, вот и все", – заявил он.

Читайте такжеМать руководителя Аппарата СНБО купила у собственного сына недвижимости на 1,7 миллиона гривеньПо мнению Арахамии, "случайных ошибок там не было вообще".

Напомним, 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о санкционных списках контрабандистов и "воров в законе", сообщил: "К большому сожалению, в решениях СНБО, которые готовились ранее, была сознательная или бессознательная ошибка в отношении 108 человек, которую мы уже исправили".

По словам Данилова, восемь сотрудников Министерства внутренних дел, которые были причастны к оформлению соответствующих документов, были наказаны.

В частности, часть из них была уволена из рядов МВД, а два человека были переведены на более низкие должности.

Кроме того, было принято решение провести дополнительную проверку девять человек из вышеупомянутых списков.

"Относительно криминальных авторитетов работа продолжается. Мы сегодня получили отчет, где они сегодня находятся. Из 17 "воров в законе", которые были под санкциями, пока ни один не находится на свободе. Часть из них покинула территорию Украины, а другая часть – в СИЗО", – добавил секретарь СНБО.

Автор: Надя Пришляк