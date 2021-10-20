Депутаты устроили перепалку в прямом эфире ток-шоу.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и соратник Медведчука, член ОПЗЖ Вадим Рабинович поругались в студии политического ток-шоу. Примечательно, что еще вчера Рабинович вместо работы в Раде поехал в Москву и показал фото из Кремля.

Перепалка между депутатами произошла в прямом эфире канала "Украина 24".

Сначала Рабинович начал критиковать власть за принятые законы и многочисленные скандалы, в том числе со "слугой" Галиной Третьяковой. После он предложил "поцеловать Медведчука в одно место" якобы за газ по $175.

"Что предлагает этот политический союз? Говорит: "давайте пойдем к Путину, поцелуем его во все места, возьмем газ по $100 и все заживем хорошо"... Вы отстали на семь лет", - ответил Арахамия Рабиновичу, напомнив о погибших в результате российской агрессии.

Как сообщал УНИАН, в Раде уже прокомментировали поездку Рабиновича в Москву и намерены обсудить ее на заседании регламентного комитета. Накануне одиозный член ОПЗЖ похвастался встречами в Кремле и побывал в эфире российского пропагандистского телеканала.

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Автор: Виолетта Орлова