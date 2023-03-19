Путина хотят привлечь к уголовной ответственности за депортацию украинских детей.

Появилась реакция России на готовность Германии выдать Международному уголовному суду Владимира Путина, если тот окажется на ее территории.

Накануне министр юстиции Германии Марко Бушман позитивно высказался об аресте Путина на территории ФРН: "Я рассчитываю, что МУС немедленно обратится в Интерпол (Международная организация уголовной полиции - ред.), а также к государствам-участникам и потребует от них выполнения (решения по аресту Путина – ред.).

Как пишет ТАСС, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России на территории Германии.

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Ордер на арест Путина – что известно

17 марта МУС выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского обмудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в насильственной депортации украинских детей в РФ.

Куда бы Путин не поехал, ему все время будет грозить арест. Его могут задержать по требованию трибунала в любом из 123 государств мира, ратифицировавших Римский устав.

Главный прокурор МУС отметил, что Путин предстанет перед судом независимо от того, признает ли РФ это решение.

В свою очередь, эксперты указывают, что с России не снимут международные санкции до тех пор, пока страна не выдаст Путина Гааге.

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