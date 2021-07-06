Сразу 5 непарламентских партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в Верховную Раду.

По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в парламент могли бы попасть в 10 партий.

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» - 13,5%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,8%, «Батькивщина» - 12,3%.

Сразу 5 непарламентских партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в Верховную Раду: «Сила и честь» - 4,8%, Радикальная партия - 4,7%, партия «Украинская стратегия Гройсмана» - 4,5%, партияМураева «Наши» - 4,3%, «УДАР Виталия Кличко» - 4,1%. С учетом статистической погрешности эти партии могут преодолеть 5% -й барьер.

Рейтинг других политических сил - менее 4%.

По сравнению с апрельским исследованием «Рейтинга» список непарламентских партий, поддержка которых составляет более 4%, увеличился - рост показали «УДАР Виталия Кличко» и «Наши».

В группе партий, которые набирают более 10%, почти все партии, за исключением «Слуги народа», ухудшили свой результат.

Опрос проведен социологической группой «Рейтинг» в течение 30 июня - 3 июля 2021, среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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Автор: Иван Бойко