"Галерку" возглавил Сергей Власенко, а "Железную дорогу Украины" - Николай Тищенко.

В Верховной Раде созданы межфракционные депутатские объединения "Галерка" и "Железная дорога Украины", которое возглавил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале парламента сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Так, он отметил, что в ВР было создано МФДО "Железная дорога Украины", председателем которого был избран Тищенко.

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Также было создано МФДО "Галерка", председателем которого избран народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". По состоянию на 8 ноября в МФО вошли 25 нардепов, большинство из них из фракции "Слуга народа".

Кроме этого, ранее 20 июля в Раде создано самое большое межфракционное депутатское объединение. В него вошли 283 депутата. Сопредседателями МДО "За конституционную реформу и эффективную власть" избран первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и депутаты этой фракции Павел Фролов, Виктория Подгорная и Андрей Клочко.

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Автор: Таня Поляковская