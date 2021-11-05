В объединении будет 25 депутатов.

Экс-председатель Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное депутатское объединение "Разумная политика".

Эту информацию в комментарии УНИАН подтвердила его пресс-секретарь Ольга Туний.

"В Верховной Раде появится "Разумная политика". Будет туда входить 25 народных депутатов", - отметила она.

Туний отметила, что документы о создании депутатского объединения, вероятно, уже направлены спикеру парламента.

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Предполагается, что Разумков возглавит это объединение.

Вероятно, в него войдут, в частности, народные депутаты от "Слуги народа" Олег Воронько, Артем Дмитрук, Василий Мокан и Нелли Яковлева, депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко и внефракционный депутат Людмила Буймистер.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он останется работать в парламенте как депутат.

Новым председателем Рады выбрали Руслана Стефанчука.

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Автор: Таня Поляковская