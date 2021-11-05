Экс-председатель Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное депутатское объединение "Разумная политика".
Эту информацию в комментарии УНИАН подтвердила его пресс-секретарь Ольга Туний.
"В Верховной Раде появится "Разумная политика". Будет туда входить 25 народных депутатов", - отметила она.
Туний отметила, что документы о создании депутатского объединения, вероятно, уже направлены спикеру парламента.
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Предполагается, что Разумков возглавит это объединение.
Вероятно, в него войдут, в частности, народные депутаты от "Слуги народа" Олег Воронько, Артем Дмитрук, Василий Мокан и Нелли Яковлева, депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко и внефракционный депутат Людмила Буймистер.
Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Он останется работать в парламенте как депутат.
Новым председателем Рады выбрали Руслана Стефанчука.
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