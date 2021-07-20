Это межфракционное депутатское объединение называется "За конституционную реформу и эффективную власть".

В Верховной Раде создано крупнейшее межфракционное депутатское объединение (МДО), в него вошли 283 депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время внеочередного заседания парламента сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он отметил, что сопредседателями МДО "За конституционную реформу и эффективную власть" избрали его самого, первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и депутатов этой фракции Павла Фролова, Викторию Подгорную и Андрея Клочко.

Читайте такжеВ ВР создали межфракционное объединение "Крымская платформа"

"На сегодня в состав объединения уже входит 283 депутата. Это крупнейшее межфракционное депутатское объединение", - отметил Стефанчук.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская