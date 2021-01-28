Против поправки Украины проголосовали 115 членов ассамблеи, поддержали поправку - 37.

В Парламентской ассамблее Совета Европы отказались поддержать предложение Украины о недопуске делегации Российской Федерации к работе в ассамблее.

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Соответствующее решение было принято сегодня в Страсбурге во время сессии ПАСЕ.

В частности, в рамках рассмотрения проекта резолюции австрийского депутата Штефана Шеннаха, подготовленной в ответ на обжалование полномочий делегации РФ, члены ПАСЕ отказались поддержать поправку Украины, в которой Ассамблее предлагалось отказаться от ратификации полномочий делегации РФ.

Против поправки Украины проголосовали 115 членов ассамблеи, поддержали поправку - 37. Еще 7 воздержались.

Как сообщал УНИАН, председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева предложила обжаловать полномочия делегации РФ из-за политики российских властей, направленной на нарушение политических и гражданских свобод, аресты лидеров оппозиции и сотен российских граждан, нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

В то же время в ПАСЕ подготовили проект резолюции с предложением допустить российскую делегацию к работе Ассамблеи.

Зимняя сессия ПАСЕ: что известно

Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-28 января онлайн и очно в Страсбурге. Украинская парламентская делегация участвует в работе январской сессии.

Во время открытия сессии в ПАСЕ поддержали инициативу Украины об обжаловании полномочий российской делегации.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушения статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и обеспечивать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Российская делегация в ПАСЕ

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. Это позволило России вернуться в сессионный зал ПАСЕ, и она возобновила уплату взносов.

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Автор: Виталий Саенко