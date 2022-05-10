Люди не могут жить на руинах, нужно все приводить в порядок, отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

В процессе подготовки плана восстановления и модернизации страны его разработчики вышли на финальную стадию, собирая данные о потребностях областей от наименьшего населенного пункта до большого города. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Мы готовы к тому, что российские оккупанты могут снова прийти на нашу территорию, однако мы ни в коем случае не будем сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где прекратились боевые действия. Люди не могут жить на руинах, необходимо все приводить в порядок", – подчеркнул он.

По словам заместителя руководителя ОП, одна из первоочередных задач, которая реализуется сейчас, – проектирование домов для внутренне перемещенных лиц.

В то же время, добавил он, идет восстановление освобожденных от оккупантов территорий. На деоккупированных территориях – а сегодня это 1003 населенных пункта – развернута работа гуманитарных штабов, областных военных администраций и ГСЧС.

"Разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах. Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных населенных пунктах. Органы местного самоуправления заработали в 70% населённых пунктов. Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%", – сказал чиновник.

Что касается восстановления критической инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках, то газоснабжение восстановлено в 650 населенных пунктах, электроэнергия – в 83%, водоснабжение – в 60%, а работа АЗС – в 49% населенных пунктах. При этом услуги мобильной связи предоставляются в 720 пунктах, а банки и Укрпочта заработали соответственно в 300 и почти 800 населенных пунктах.

"На днях на железнодорожный вокзал города-героя Ирпень прибыла первая электричка после окончания боевых действий. Меньше чем за месяц железнодорожники Львовского мостостроительного отряда, а также специалисты Государственной спецслужбы транспорта отстроили железнодорожный мост в Ирпене", – отметил заместитель руководителя ОП.

Кроме того, в Киевской области уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, которые еще нуждаются в разминировании.

Напомним, что ранее Тимошенко рассказывал о совещании с участием Президента Украины Владимира Зеленского, которое касалось выполнения государственного бюджета, подготовки плана восстановления и модернизации страны.