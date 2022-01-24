Соответствующая встреча запланирована на 26 января в Париже.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал об ожиданиях от встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия).

Об этом он заявил во время онлайн-включения в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Украинская делегация отправляется послезавтра в Париж, где состоится встреча политических советников лидеров "нормандского формата". Во-первых, я хотел бы сказать, что это очень сильный, мощный сигнал, что наконец удалось разблокировать "нормандский формат", и он будет происходить в реальности. Все представители подтвердили свое участие", – сказал он..

"Также я хотел бы развеять некоторые фейки, которые в последнее время, а именно сегодня начали появляться, и к сожалению, в том числе, в украинских СМИ, что якобы Украина была вынуждена принять какое-то требование кого-то об отзыве законопроекта об основах государственной политики переходного периода. Я не знаю, кто как, а я могу сказать, что эта власть принимает требования только украинского народа. А основное требование сегодня украинского общества – это сделать все для того, чтобы предотвратить эскалацию, над чем мы работаем 24/7", – добавил Ермак.

По его словам, Украина ожидает активную позицию международных партнеров во время обсуждения.

"Что касается непосредственно нашей позиции, я считаю и надеюсь, что, во-первых, наши партнеры: Германия и Франция будут занимать на этих переговорах проактивную позицию. И сегодня у нас нет времени, много возможностей для того, чтобы очень долго об этом говорить. Поэтому я считаю, что наши партнеры и мы будем едины в нашей позиции. И что у нас будет возможность говорить и о режиме прекращения огня", – заявил Ермак.

Читайте такжеГлава МИД Германии: мы сделаем все для перезапуска нормандского форматаКак сообщал УНИАН, встреча политических советников "нормандской четверки" запланирована на 26 января в Париже.

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