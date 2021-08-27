Подозрение заочно объявлено четырем российским генералам.

Расследование пока не установило вины украинских высокопоставленных военных в Иловайской трагедии.

Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь.

По его словам, нарушения и халатность в действиях украинских командиров не находится в прямой причинно-следственной связи с гибелью украинских военных при выходе из окружения в Иловайске.

"Добытыми в настоящее время доказательствами и по единодушному заключению проведенных экспертиз установлено отсутствие причинно-следственной связи между выявленными нарушениями в действиях наших командиров и последствиями в виде гибели и ранения военнослужащих. Эти последствия наступили в результате непосредственно организации и совершения вероломного убийства украинских военных, организованного высшим руководством Российской Федерации и выполненного подчиненными – военнослужащими вооруженных сил РФ", - сказал Рудь.

Вместе с тем он добавил, что следствие по данному делу продолжается, и не исключил, что к Иловайской трагедии могут быть причастны и украинские военные. В случае если будут установлены такие факты, то им также будет объявлено о подозрении.

Читайте такжеВ ОГП создадут международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликтаНа сегодня же, по словам прокурора, подозрение заочно объявлено четырем российским генералам.

"Сейчас к уголовной ответственности привлечены четыре генерала Вооруженных сил России. Это первый заместитель начальника Генерального штаба генерал Богдановский, заместитель начальника генерального штаба, начальник главного управления генерал Картаполов, начальник главного штаба – первый заместитель командующего сухопутными войсками ВС РФ генерал Истраков и начальник центрального командного пункта Генштаба ВС РФ генерал Мизинцев. Установлено, что именно эти лица причастны к организации вторжения вооруженных сил России в августе 2014 года на территорию Украины и организации дальнейшего вероломного убийства украинских военных во время выхода из окружения. Эти генералы объявлены в розыск", - сказал Рудь.

Также он отметил, что Россия заранее готовилась к расстрелу украинских военных, которые выходили из окружения по договоренности с российской стороной: их военнослужащие и военная техника не имели опознавательных знаков.

Напомним, 6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что вскоре будет рассекречена часть документов относительно следствия по Иловайской трагедии.

Что нужно знать об Иловайской трагедии - справка УНИАН

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, возле Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Автор: Дмитрий Хилюк