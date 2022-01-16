Дипломат отметил, что эти страны отвечают критериям НАТО.

Бывший генеральный секретарь Североатлантический альянса Андерс Фог Расмуссен назвал страны, которые "мгновенно" бы взяли в НАТО. Он считает, что это не Украина и не Грузия

Об этом дипломат рассказал в интервью Yle.

По его словам, в Альянс сразу бы взяли Финляндию и Швецию, если бы они захотели.

"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять решение мгновенно. Вы можете стать членом (Альянса, - ред.) уже на следующий день, потому что отвечаете всем необходимым критериям", - заявил Расмуссен.

Читайте такжеРоссия перебрасывает "Искандеры" в западном направлении – расследователиОн указал, что двери НАТО открыты для всех. При этом он напомнил, что Российская Федерация не может диктовать, кто будет вступать в Альянс.

В то же время, он указал, что Москва заплатит очень дорого, если нападет на Украину снова.

"На практике Россия требует наложить вето на расширение НАТО. Двери НАТО останутся открытыми, и мы не хотим, чтобы Владимир Путин был швейцаром... Я не понимаю логику России здесь. Если Россия вторгнется в Украину, это, несомненно, усилит дебаты о членстве" в НАТО в Финляндии и Швеции. Цена нападения на Украину будет высокой", - подытожил экс-генсек НАТО.

Переговоры РФ-НАТО по Украине

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали РФ вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

Также известно, что саммит глав государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) состоится в Испании 29-30 июня 2022 года. Ожидается, что в ходе встречи страны-члены Альянса подтвердят решение о будущем членстве Украины в Альянсе.

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