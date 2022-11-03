При этом до конца года в ЦБ РФ ожидают спада экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

В сентябре падение ВВП России составляло 5% в годовом измерении после падения на 4,1% в августе.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на обзор Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в экономике", в июле зафиксировали падение ВВП на 4,3% в годовом выражении, в июне - на 5%, в мае - на 4,5%, в апреле - на 2,7%, рост на 1,4% в марте, на 4,2% - в феврале и 5,7% - в январе.

По оценке министерства, спад ВВП РФ в третьем квартале составил 4,4% в годовом выражении после снижения на 4,1% во втором квартале и роста на 3,5% в первом квартале.

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Снижение ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8% и рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

В то же время прогнозы Центробанка РФ по динамике экономики России на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства РФ.

Банк России на прошлой неделе улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3, 5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу.

При этом в четвертом квартале ЦБ РФ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

В третьем квартале снижение реальных доходов населения РФ составило 3,4% в годовом измерении.

Эффект антироссийских санкций

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что у России уже "сложился зрелый бизнес", который якобы" спокойно " перехватывает освобождающиеся рынки. На самом же деле санкции против РФ стали причиной ухода международных компаний из страны и вызвали дефициты у России в различных сферах: от коммерческих дронов до картона для пищевой упаковки, от сырья для производства кофе и чая до дефицита фармоборудования.

Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада- - з-за них возникла нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, которые нужны для дата-центров в стране.

При этом Россия за первые полгода войны подверглась крупнейшей эмиграции миллионеров. До конца 2022 года РФ могут покинуть 15 тыс. миллионеров.

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