С 2014 года украинский полуостров находится под российской оккупацией.

Семь лет назад на Майдане Независимости расстреляли Героев Небесной Сотни, а Россия начала оккупацию Автономной республики Крым.

Российская оккупация Крыма: как все начиналось

20 февраля считается официальной датой захвата Россией полуострова Крыма. Она была определена постановлением украинского парламента "О заявлении Верховной Рады Украины "Об отпоре вооруженной агрессии России и преодолении ее последствий" от 21 апреля 2015 года.

Читайте такжеДень Героев Небесной Сотни – сегодня седьмая годовщина расстрелов на МайданеЭта же дата значится на медали российского Минобороны, сделанной в честь оккупации полуострова – "За возвращение Крыма". Хотя российский спецназ захватил здания парламента и правительства Крыма 27 февраля 2014 года.

В феврале 2014 года в Крыму начали проходить массовые пророссийские митинги. Один из них, в частности, состоялся 23 февраля в Севастополе. Его участники "выразили недоверие" главе городской администрации и "избрали" своего – гражданина РФ Алексея Чалого.

26 февраля на полуостров прибыли российские военные из Тольятти с целью "обеспечения порядка". В тот же день в Симферополе депутаты Верховного Совета АР Крым должны были собраться на внеочередное заседание, на котором планировали зачитать обращение к властям России. Под зданием крымского парламента тем временем уже собрались проукраинские активисты и сторонники России. И все закончилось отменой заседания.

В ночь на 27 февраля здание Верховного Совета Крыма захватили "зеленые человечки" – то есть российские военные без опознавательных знаков. Такая же участь постигла и здание Совета министров полуострова.

Объявление "референдума" и назначение новой "власти"

27 февраля на внеочередной сессии захваченного парламента Крыма с участием незначительного количества депутатов в закрытом режиме было принято решение провести "референдум" о судьбе полуострова. Его решили провести 16 марта.

На том же нелегитимном заседании было отправлено в отставку законное крымское правительство во главе с Анатолием Могилевым и назначен "премьером" Сергей Аксенов.

Захват админзданий и других стратегических объектов

После захвата зданий руководящих органов Крыма оккупанты начали массово брать под свой контроль административные помещения по всему полуострову. Так же без опознавательных знаков российские войска, при поддержке сепаратистски настроенных жителей, захватывали здания местных органов власти, блокировали военные части и аэропорты, а также перекрывали основные магистрали.

Оккупанты начали расставлять на полуострове незаконные блокпосты, на которых дежурили, в том числе и местные силовики, изменившие украинской присяге. Так, на административной границе между Херсонской областью и АРК дежурство осуществляли бойцы "Беркута". Также на полуострове возникло незаконное формирование "Самооборона Крыма", бесправно патрулировавшее улицы городов и параллельно совершая уголовные преступления против проукраински настроенных местных жителей.

Штурм воинских частей

Читайте такжеВ Кремле заявили, что кроме России оккупированному Донбассу некому "помогать"Российские оккупанты не сразу смогли взять под контроль базы украинских военнослужащих, ведь те оказали захватчикам сопротивление. Поэтому часто, чтобы захватить воинские части ВСУ, россияне и сепаратисты прибегали к циничным методам, в частности, прикрывались мирным населением в качестве "живого щита", не давая возможности украинским бойцам дать отпор.

Несколько воинских частей захватчики заблокировали, а некоторые взяли штурмом. Оккупанты требовали от украинских военных сложить оружие и перейти на их сторону. Часть личного состава таки перешла на сторону русских. А военнослужащие, которые остались верны украинской присяге, в течение марта покинули оккупированный полуостров.

Фейковый референдум и его результаты

В назначенную дату Россия провела в Крыму "референдум" и быстро объявила его результаты. По данным "избирательной комиссии", созданной оккупантами, вхождение полуострова в состав РФ поддержали 96,7% граждан. При этом "явка", озвученная организаторами, была чуть более 80% по Крыму и почти 90% – в Севастополе.

Конечно же, этот "референдум" проводился с тотальными нарушениями процедуры, а его организаторы, как и представители оккупационной власти, впоследствии стали фигурантами уголовных дел, открытых украинскими правоохранителями.

Закрепление оккупации Крыма в РФ

Вскоре после "референдума" Россия незаконно, против всех международных правил и договоров, прописала в своем законодательстве проведенные противоправные действия в Крыму.

18 марта российский президент Владимир Путин подписал с представителями оккупационных органов АРК и Севастополя "договор о принятии Крыма в состав РФ". Вскоре этот "документ" ратифицировали Госдума и Совет Федерации. Впоследствии принадлежность украинского Крыма России прописали также в Конституции Федерации.

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Автор: УНИАН