Первый заместитель главы МИД Украины Джапарова обратила особое внимание на продолжающиеся нарушения прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси, которая только усиливается.

Кремль использует Беларусь как плацдарм для своих манипуляций миграционными потоками, которые направляет на Польшу и Литву.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время неформального заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Беларуси, сообщает пресс-служба МИД.

"Именно поэтому, по нашему убеждению, Запад должен усилить давление на Россию за ее действия в отношении Беларуси", - сказала она.

В своем выступлении Джапарова подчеркнула, что Украина стремится развивать добрососедские отношения с Республикой Беларусь как независимой, суверенной и процветающей страной, в которой отстаиваются демократические ценности и уважают основные свободы.

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"К сожалению, сегодня Беларусь все дальше отдаляется от этой цели", – отметила она.

Она подчеркнула, что в рамках политики Путина на всестороннее поглощение и лишение ее суверенитета Беларуси фактически происходит "аншлюс" Беларуси и превращения ее в новую военную базу для дестабилизации ситуации безопасности в Европе.

Джапарова обратила особое внимание на продолжающиеся нарушения прав человека и кампанию политических репрессий в Беларуси, которая только усиливается.

"Сказать, что мы встревожены - это ничего не сказать. Жертвами этих репрессий стали и граждане Украины. Мы продолжим наши усилия по освобождению незаконно удерживаемых наших соотечественников и защите их прав", – добавила она.

Джапарова акцентировала, что для Украины и всей Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенной и независимой страной, а дальнейшая интеграция с РФ не привела к появлению на границах Украины и Евросоюза новых вызовов и угроз.

Сообщается, что мероприятие инициировано членами Совета Безопасности ООН: Эстонией, Великобританией, Ирландией, Норвегией, США и Францией.

Соорганизаторами выступили Украина и еще 26 стран мира.

Как сообщал УНИАН, накануне Европарламент призвал власти ЕС принять новый пакет санкций против Беларуси.

Автор: Тамара Отовская