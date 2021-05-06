Глава МИД считает, что на этой встрече США не допустят того, что будет противоречить интересам Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он оптимистично настроен относительно предложения президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена этим летом провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Европе.

Об этом Кулеба сказал в интервью телеканалу CNN.

По мнению главы МИД, это "замечательный дипломатический ход".

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Он считает, что предложение провести саммит создает возможность «выиграть время», поскольку Путин не станет нарушать правила, когда планируется проведение встречи для их обсуждения, даже если не все украинцы воспринимают это так.

"Я понимаю тех, кто испытывает беспокойство (относительно саммита) из-за недостатка информации, конспирологических теорий и обретенного страха измены. Но я вижу это с другой точки зрения - с профессиональной дипломатической перспективы. И я ничего не вижу, что пойдет вопреки интересам Украины", - подчеркнул Кулеба.

Диалог Байдена с Путиным

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Впоследствии американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

Байден во время встречи с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной.

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Автор: Виталий Саенко