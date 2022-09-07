Украинские дипломаты уже провели встречу в венгерском МИДе с тамошними коллегами и высказали требование исправить ситуацию.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины требует скорейшего исправления ложной информации в венгерском учебнике по географии, в котором содержится антиукраинская пропаганда.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил представитель МИД Олег Николенко.

"МИД Украины известно о ситуации с учебником географии для восьмого класса в Венгрии", - сказал он.

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По его словам, вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском МИДе, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине.

"Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", - заявил Николенко.

Как сообщал УНИАН, в Венгрии выпустили учебник по географии для 8 класса, в котором содержится антиукраинская пропаганда и искаженные факты об Украине.

В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия скорее всего не причастна. Сообщение сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

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