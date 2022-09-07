В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия не причастна.

В Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и искаженными фактами, который способен настроить школьников на враждебное отношение к Украине.

Как говорится в статье "Европейской правды" официальный учебник, разработанный государственным центром OFI, является обязательной учебной книгой для венгерских школьников.

Отмечается, что самой географии в учебнике немного и она с ошибками. Например, венгерские авторы словно лишили Украину суверенитета над крымскими горами, сообщив детям, что Карпаты – единственные горы в Украине, "у подножия которых расположены исторические венгерские города: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст".

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В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия скорее всего не причастна.

"В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство - это украинцы по национальности, но на востоке страны значительная доля русских, а на Крымском полуострове они составляют большинство. Два восточнославянских языка (русский, украинский) очень похожи, а пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние также спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров, смотрите рисунок", – утверждают венгерские "географы".

Сообщение сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают русский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

Кроме того, учебник содержит откровенно ложные факты. Например о том, что Украина получает российские углеводороды по более выгодной цене, чем другие страны.

Учебник также объясняет венгерским школьникам, что Украина – плохое место для жизни. А венгры, оказавшиеся в Украине, страдают больше всего.

"Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на едва ли не самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация в Украине не является благоприятной для венгров, к тому же Закарпатье является одним из наиболее отсталых районов", – объясняет учебник.

Как сообщал УНИАН, подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции Евросоюза против России, выступают против запрета выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС.

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