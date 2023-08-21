Израиль в случае возможного решения Украины приостановить безвизовый режим, предпримет ответные меры, в том числе по полной отмене безвиза.

В Израиле воспринимают заявления Украины о возможности приостановить действие безвизового режима как попытку шантажа накануне визита паломников из их страны в Умань. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Израиля.

"К большому сожалению, кто-то в украинском руководстве решил воспользоваться приближающимися праздниками, чтобы шантажировать Израиль, но эти попытки обречены на провал. Напомню, такая же попытка шантажа была и в прошлом году, но никакого результата ни тогда, ни сейчас эти заявления не принесли", - отметил собеседник.

По его словам, Израиль в случае возможного решения Украины приостановить безвизовый режим, предпримет ответные меры, в том числе полную отмену безвиза.

Видео дня

"Это ударит по десяткам тысячам украинских граждан, которые ежегодно приезжают в Израиль, даже несмотря на войну", - подчеркнул источник.

Дипломат напомнил, что ранее договор о безвизовом режиме между странами по просьбе Украины был заключен несмотря на возражения некоторых израильских структур. А Украина стала только второй страной с постсоветского пространства, с кем Израиль заключил такое соглашение.

"В случае отмены этого соглашения вернуть его в ближайшем будущем будет очень сложно", - уверен собеседник.

Комментируя аргументы Киева о дискриминации украинцев, которым отказывают во въезде в Израиль, источник заявил, что власти Украины оперируют завышенными данными отказов. По данным израильских чиновников, речь идет о менее 5% случаев от всех въезжающих в Израиль граждан Украины в 2023 году.

"С начала года в Израиль приехало 47 тысяч украинцев, отказ во въезде получили около 2,5 тысячи человек. И в подавляющем большинстве случаев речь идет об абсолютно оправданных отказах людям, которые приезжают работать нелегально", - резюмировал источник.

Возможная отмена безвиза с Израилем - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее издание Kyiv Post писало, что Киев рассматривает возможность отмены безвизового режима с Израилем. Также он будет просить западных партнеров исключить Иерусалим из круга участников формата "Рамштайн" из-за "недружественных действий в отношении Украины и пророссийской позиции на международной арене".

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что около 10% украинских туристов депортируют из Израиля без объяснения причин. В то же время, Израиль добивается от Украины гарантий безопасности для десятков тысяч еврейских паломников, которые в сентябре совершают ежегодное путешествие в Умань, где находится могила основателя Брацлавского хасидизма Цадика Нахмана.

Позже Корнийчук заявил, что Украина действительно может приостановить действие безвизового режима с Израилем и назвал несколько аргументов в пользу такого решения.

Вас также могут заинтересовать новости: