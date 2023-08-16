У Киева все больше претензий к израильскому руководству, особенно в контексте идущей войны.

Украина действительно может приостановить действие безвизового режима с Израилем. В пользу такого решения есть несколько аргументов, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью LIGA.net.

Прошлой осенью, несмотря на предостережения украинских властей, на празднование Рош ха-Шана в Умань приехали около 23 тысяч паломников-хасидов. В этом году их ожидается еще больше. Недавно в Ужгороде состоялась встреча украинских дипломатов, на которой в частности обсуждался вопрос возможной приостановки туристического безвиза с Израилем именно из-за этого.

Корнийчук назвал несколько причин для этого.

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Во-первых, это проблема безопасности. В прошлом году российская армия обстреливала Умань до и после празднования Рош ха-Шана. Не исключен вариант, что россияне в этом году специально обстреляют паломников.

"Я не исключаю ситуацию, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы", – объясняет посол.

Корнийчук отметил, что Украине явно не хватает ПВО, чтобы закрыть все города. По его словам, эту проблему озвучивали Израилю, но он всегда отказывал в продаже ПВО для защиты украинских граждан.

"Но, возможно, он захочет защищать своих паломников. Эта позиция хорошо прошла в израильской печати. Но никакого ответа мы не получили", – объясняет дипломат.

Во-вторых, Украина не может допустить распыления сил в условиях войны ради дополнительной защиты израильских паломников. В Умань придется отправить дополнительные силы полиции, пограничников, спасателей, которые и так очень заняты. А в условиях войны Израиль прекратил посылать в помощь украинцам свою полицию для работы с паломниками.

В-третьих, есть законодательный запрет на массовые собрания в условиях военного положения.

В-четвертых, появился вопрос дипломатической взаимности. По словам Корнийчука, Израиль в последнее время стал значительно чаще отказывать украинцам во въезде и в целом крайне недружественно относится к украинским гражданам, прибывающим в страну.

"Порядок, по которому пропускают наших граждан через границу, унизительный. У людей забирают паспорта, они вынуждены ждать более 10 часов. Более 10% наших граждан сейчас депортируют в аэропортах. Люди спят на полу, это женщины и дети… Меня это огорчает, ситуация вопиющая", – говорит посол.

Израильские дипломаты в разговоре с LIGA.net выразили уверенность, что Украина не пойдет на приостановку безвиза с Израилем, разговоры о которой они считают "очередной, заведомо провальной попыткой оказать давление на Израиль перед паломничеством в Умань".

Украина может отменить безвиз с Израилем – что известно

Ранее УНИАН писал об угрозе отмены безвиза с Израилем. Это объясняется проблемой паломников-хасидов и недружественным отношением израильского государства к украинским гражданам.

Кроме того, издание Kyiv Post со ссылкой на источники утверждает, что Украина якобы просила своих западных партнеров выгнать Израиль из оружейной коалиции (формат "Рамштайн"), поскольку Израиль не поставляет Украине оружие, но очень лоялен к России и может "сливать" ей информацию о содержании этих встреч.

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