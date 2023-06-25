Правительство Израиля почти не учитывает мнение собственного народа и пренебрегает просьбами мировой еврейской диаспоры, которая однозначно поддерживает Украину в ее борьбе.

Посольство Украины в Израиле раскритиковало пророссийскую позицию действующего израильского правительство, которое "избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией".

Об этом говорится в заявлении Посольства, которое ведомство обнародовало сегодня в Twitter. Как отмечается, свидетельство такой позиции есть ряд довольно противоречивых событий, которые произошли в первой половине 2023 года, почти полное отсутствие израильской гуманитарной помощи Украине.

В частности посольство напомнило о визите министра иностранных дел Израиля в Украину в феврале этого года и ряде интервью премьер-министра Беньямина Нетаньяху СМИ, включая последнее Jerusalem Post на прошлой неделе.

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"Прежде всего, все соответствующие заявления израильского премьера имели целью оправдать полное бездействие Израиля относительно предоставления Украине оборонной помощи в течение последних полутора лет. Первоначально аргументы сводились к особым отношениям Израиля с Россией по сирийскому вопросу, а также к уязвимости еврейской общины в Российской Федерации. Однако в последнем интервью были выдвинуты абсолютно вымышленные и спекулятивные аргументы, якобы западное оружие передается с поля боя в Украине сирийскому и иранскому режимам", - говорится в заявлении украинского посольства.

Также в посольстве отмечают, что недавно правительство Израиля успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с Министерством иностранных дел России. Кроме того, достигнута договоренность об открытии еще одного российского дипломатического представительства в Иерусалиме, под которое даже бесплатно выделена земля, что было представлено МИД как "большое достижение".

"Стоит отметить откровенное пренебрежение к моральным границам, продемонстрированное многочисленными высокопоставленными чиновниками Израиля, которые присутствовали на дипломатическом приеме, организованном посольством России в Иерусалиме всего неделю назад. Кроме того, израильское министерство иностранных дел хранит мертвое молчание относительно регулярных антисемитских заявлений Путина и его сторонников. Пока демократические страны вводят санкции против России как страны-террориста, которая ежедневно совершает военные преступления, Израиль вообще не вводил санкций, более того, в течение последних двух лет он увеличил двустороннюю торговлю с кровавым московским режимом", - говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что прикрываясь словесной демагогией относительно своего нейтралитета израильское руководство активно налаживает отношения с Российской Федерацией.

"К сожалению, правительство Израиля мало учитывает мнение собственного народа и пренебрегает просьбами мировой еврейской диаспоры, которая однозначно поддерживает Украину в ее борьбе с российским государственным терроризмом. Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину средствами обороны, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории", - призывает посольство.

Премьер-министр Израиля объяснил, почему не хочет давать Украине оружие

Как сообщал УНИАН, 23 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post заявил, что в вопросах военной помощи Украине Израиль изначально находится в особой ситуации, которая отличается от положения Польши, Германии, Франции и других стран-партнеров Украины. По его словам, Израиль не хочет передавать Украине свое оружие по двум причинам, непосредственно связанным с Россией и Ираном.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Израиль передавал в основном гуманитарной помощью Украине, в частности медицинское оборудование, исключением являются израильские радары (для отслеживания российских ракет), которые получила Украина весной этого года.

Поставок летального оружия для ВСУ со стороны Израиля до сих пор не было.

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