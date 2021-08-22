Ангела Меркель находится в Киеве с визитом / фото REUTERS

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства поздравил гостью на крыльце дворца.

Состоялось представление делегаций.

После переговоров в формате с глазу на глаз предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

Визит Меркель в Украину 

Читайте такжеКличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь" (видео)Как сообщал УНИАН, 22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Киев, где состоится ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также канцлер встретится с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Автор: Антонина Доломанжи