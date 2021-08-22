В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с визитом.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства поздравил гостью на крыльце дворца.
Состоялось представление делегаций.
После переговоров в формате с глазу на глаз предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.
Визит Меркель в Украину
Читайте такжеКличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь" (видео)Как сообщал УНИАН, 22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Киев, где состоится ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также канцлер встретится с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.