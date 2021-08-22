В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель

После переговоров в формате с глазу на глаз предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

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