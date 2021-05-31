По словам ректора Владимира Бугрова, три комиссии ученого совета выработали соответствующую процедуру для лишения Александра Лукашенко соответствующего звания.

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров выразил уверенность, что 7 июня ученый совет на своем заседании может лишить Александра Лукашенко, который считает себя легитимно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука» в Киеве.

«Вопрос, почему мы это не сделали раньше - это вопрос открытый. Я обратился к ученому совету с предложением выработать процедуру (лишения почетных званий - УНИАН), потому что ее на самом деле действительно не существует на сегодняшний день», - заявил Бугров.

По словам ректора, три комиссии ученого совета: юридическая, комиссия по гуманитарным вопросам и международному сотрудничеству выработали соответствующую процедуру.

«Основаниями (для лишения почетного научного звания - УНИАН) является нарушение прав человека, пренебрежение к государству Украина - это то, что мы говорим об Александре Лукашенко. Поэтому я обратился ко всем членам ученого совета с описанием ситуации. 7 июня будет заседание ученого совета университета, на котором будут два вопроса: первый - это утверждение процедуры; второй - рассмотрение вопроса о лишении Александра Лукашенко звания почетного доктора. Имея на сегодняшний день отзывы значительного большинства членов ученого совета, я убежден, что этот вопрос будет решен положительно», - подчеркнул он.

Бугров отметил, что Лукашенко было присвоено звание почетного доктора в 2009 году, когда произошло улучшение отношений между Республикой Беларусь и ЕС.

«Тогдашний президент Виктор Ющенко был одним из инициаторов, а университет тогда был подчинен Администрации президента, имея особый статус. Это было символом нашей дружбы с белорусским народом, тогда была открыта белорусистика в Институте филологии. На сегодняшний день это единственное место в Украине, где изучается белорусский язык и литература, и оно продолжает функционировать», - отметил ректор.

Бугров подчеркнул, что возможное лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ не направлено против белорусского народа, решение будет касаться только самого Лукашенко.

"Поэтому я убежден, что 7 июня мы будем иметь свежие новости на эту тему", - резюмировал он.

25 мая Бугров призвал ученый совет КНУ лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Белорусские власти заявили, что сообщение о бомбе на борту рейса было отправлено от имени палестинской организации ХАМАС. Однако сама организация отрицает свою причастность.

Кроме того, сервис ProtonMail заявил, что сообщение о "минировании" было отправлено администрации минского аэропорта уже после разворота самолета.

По информации центра "Досье", в 12:25 письмо пришло на электронную почту администрации "Литовских аэропортов", а на почту Национального аэропорта Минск - в 12:57. Самолет начал разворот около 12:45.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

В Европейском Союзе начали подготовку новых ограничительных мер против власти Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.

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Автор: Константин Гончаров