По мнению советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Беларусь вынуждена будет заплатить очень большую цену за то, что 27 лет президентом этой страны был Лукашенко.

В офисе президента Украины считают, что Александр Лукашенко выстроил "людоедскую систему" в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью на телеканале «Украина-24».

«Все, что касается Беларуси, - это мировоззренческие вещи. Невозможно держать в качестве соседа и делать вид, что мы там ничего не видим, когда там такая система, которая выстроена господином Лукашенко. Эта система людоедская. То есть, там нет конкуренции, там нет свободы как концепции вообще никакой - ни экономической, ни медийной, ни политической. И безусловно, все, что там происходит, трагически отражается и на нас. Потому что это наши соседи, и у нас с ними очень близкие связи», - отметил Подоляк.

При этом, по его словам, концепция ограничений, которые Украина применила в отношении Беларуси, четкая и понятная.

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Он добавил, что закрытие воздушного пространства Беларуси для украинских самолетов подчеркивает отношение к действиям Лукашенко. «А кто сказал, что не будет ограничений для белорусских самолетов в воздушном пространстве Украины? Этот же вопрос логистики», - заявил Подоляк и добавил, что все вопросы о закрытии воздушного пространства надо решать юридическим способом.

«Вообще, Беларусь, на мой взгляд, сегодня переживает едва ли не наихудшие времена в своей истории, и она будет платить, к сожалению, очень большую цену за то, что 27 лет президентом этой страны является господин Лукашенко», – считает Подоляк.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Это был ответ на очередное давление режима Лукашенко на белорусскую оппозицию. 23 мая в аэропорту "Минск" принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair, для этого Лукашенко поднял в небо истребитель МиГ-29.

Из салона воздушного судна вывели двух пассажиров – журналиста и соучредителя независимого Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – россиянку Софию Сапегу. Обоих арестовали.

Страны Европы осудили очередной шаг Лукашенко, направленный на вытеснение своих оппонентов, а ряд авиакомпаний договорилась совершать рейсы в обход Беларуси.

27 мая стало известно о подготовке странами ЕС очередного пакета персональных санкций.

С августа 2020 года в Беларуси продолжаются регулярные акции протеста против фальсификации президентских выборов и узурпации власти Лукашенко, сопровождающиеся задержанием неугодных граждан.

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Автор: Виталий Саенко