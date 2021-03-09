Митингующие призывают не проводить съезда судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ.

Активисты-антикоррупционеры устроили возле "Президент Отеля" в Киеве протест против съезда судей. На съезде должны избрать новых членов ВСП и одного судью КСУ.

Онлайн-трансляцию с митинга вел «Центр противодействия коррупции».

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Как говорится в описании ГПК, в Киеве сегодня проходит съезд судей, на котором хотят избрать новых членов Высшего судейского органа - Высшего совета правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины.

Митингующие призывают не проводить съезда судей до изменения правил отбора членов ВСП и КСУ.

На видео можно видеть, что в акции приняли участие несколько десятков человек, на месте дежурила полиция.

Активисты отметили, что среди кандидатов на должности есть судьи Майдана и судьи, которые подозреваются в преступлениях.

Напомним, послы стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали съезд судей Украины, который состоится 9-11 марта, отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд.

Европейский Союз также рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия (ВРП) на съезде судей до принятия реформы ВРП.

Съезд судей в Украине

Место проведения XVIII съезда судей 9-11 марта изменено из соображений безопасности, по рекомендации министра внутренних дел Арсена Авакова. Съезд состоится в помещении "Президент отеля", а не в Международном Центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, как планировали ранее.

27 февраля организаторы митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко анонсировали следующую акцию 9 марта, потому что на эту дату запланирован Съезд судей. Активисты требовали установления цивилизованной системы правосудия в Украине.

24 февраля глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас настаивал на необходимости срочного реформирования процесса отбора и проверки Высшего совета правосудия.

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Автор: УНИАН