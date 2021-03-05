Дипломаты подчеркнули важность обеспечения добропорядочности, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначения в судебной системе.

Послы стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают будущий съезд судей Украины, который состоится 9-11 марта, отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте председательства Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

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В частности, послы G7 сегодня встретились с председателями Верховного суда и Совета судей.

"Послы подчеркнули стремление G7 помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев", - говорится в сообщении.

"Важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добропорядочности, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначения в судебной системе. С этой целью послы призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд, до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - отмечается в сообщении.

Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия на съезде судей до принятия реформы ВРУ.

Как сообщал УНИАН, место проведения XVIII съезда судей 9-11 марта изменено из соображений безопасности, по рекомендации министра внутренних дел Арсена Авакова. Съезд состоится в помещении "Президент Отеля", а не в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, как планировали ранее.

27 февраля организаторы митингов в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко анонсировали следующую акцию 9 марта, потому что на эту дату запланирован съезд судей. Активисты требовали установления цивилизованной системы правосудия в Украине.

24 февраля глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас настаивал на необходимости срочного реформирования процесса отбора и проверки Высшего совета правосудия.

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Автор: Виталий Саенко