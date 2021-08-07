О смерти государственного деятеля стало известно 5 августа. Его похоронили с воинскими почестями на Байковом кладбище.

В Киеве сегодня, 7 августа, попрощались с первым главой Службы безопасности Украины, бывшим премьер-министром Евгением Марчуком.

Церемония прощания состоялась в доме официальных приемов на улице Грушевского, 22, сообщает "День". Отпевали покойного в кругу близких утром в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Прощание киевлян с Марчуком продолжалось с 12:00 до 15:00. В последний раз увидеться с государственным деятелем могли все желающие.

Согласно распоряжению Кабинета министров, похоронили экс-премьера Марчука с воинскими почестями на Байковом кладбище. На погребение правительство выделило 198 тысяч гривень.

Умер бывший премьер-министр Украины Марчук

Об смерти 80-летнего Евгения Марчука 5 августа первой сообщила в Facebook его жена Лариса Ившина.

По данным Службы безопасности, у Марчука была острая сердечно-легочная недостаточность. Ее вызвала коронавирусная болезнь, которую он перенес.

Автор: Тамара Отовская