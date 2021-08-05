Евгению Марчуку было 80 лет.

5 августа умер бывший премьер-министр Украины во времена Леонида Кучмы Евгений Марчук. Политику было 80 лет.

О смерти Марчука на своей странице в Facebook сообщила его жена Лариса Ившина.

"Черный день....умер ЕК ...остановилось сердце", - написала жена бывшего премьер-министра.

Евгений Марчук родился в 1941 году. В 1963 году он окончил филологический факультет Кировоградского педагогического института им. А. С. Пушкина по специальности учитель украинского языка и литературы.

Евгений Марчук был первым главой Службы безопасности Украины во времена Леонида Кравчука. С 6 ноября 1991 года по 12 июля 1994 года он занимал эту должность. 23 марта 1994 года Марчука назначили Генералом армии Украины.

С 1995 по 1996 годы Марчук работал премьер-министром Украины. Указом президента Кучмы от 10 ноября 1999 года политик был назначен Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также, во времена Кучмы, он был Министром обороны. На этой должности он работал с 2003 по 2004 годы.

Читайте такжеРаскол в "голосе" углубился: Марчук дважды был народным депутатом. С 2015 до 2019 года политик был одним из участников украинской делегации в ТКГ по Донбассу. С 22 ноября 2018 года по май 2019 года он возглавлял делегацию.

У Марчука остались два сына - Тарас и Вадим.

УНИАН сообщал, что политик объяснял, почему срывается обмен заложниками по принципу "всех на всех".

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Автор: Полина Кузенко