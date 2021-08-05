Марчук умер из-за серьезной проблемы со здоровьем, спровоцированной COVID-19, поделились в спецслужбе.

Первый глава Службы безопасности Украины и бывший премьер-министр Евгений Марчук умер от острой сердечно-легочной недостаточности.

Острую сердечно-легочную недостаточность у Марчука спровоцировал коронавирус COVID-19, говорится на сайте СБУ.

"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он (Марчук – Ред.) страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность", – отметили в ведомстве.

В СБУ выразили глубокие соболезнования родным и близким Марчука.

На смерть Марчука уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

"...Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа – Ред.) на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт – бесценный...", – отметил глава государства в Twitter.

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Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк