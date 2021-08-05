Первый глава Службы безопасности Украины и бывший премьер-министр Евгений Марчук умер от острой сердечно-легочной недостаточности.
Острую сердечно-легочную недостаточность у Марчука спровоцировал коронавирус COVID-19, говорится на сайте СБУ.
"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он (Марчук – Ред.) страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность", – отметили в ведомстве.
В СБУ выразили глубокие соболезнования родным и близким Марчука.
На смерть Марчука уже отреагировал президент Владимир Зеленский.
"...Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа – Ред.) на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт – бесценный...", – отметил глава государства в Twitter.
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