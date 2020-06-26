В Киеве открылся съезд ОО "Стоп Коррупции" по случаю грядущих выборов – СМИ

Во время торжественной части в программе собрания будут выступления экспертов и политологов. Основная тема обсуждения – местные выборы.

В Киеве начался съезд ячеек ОО «Стоп коррупции» по случаю местных выборов-2020. Основная цель – проведение рабочих тренингов, посвященных подготовке региональных активистов в рамках общественной инициативы «Стоп политической коррупции» для осуществления мониторинга и освещения нарушений избирательного законодательства на местах, передает «Єдність».

«Для чего мы здесь сегодня собрались? Дух единения, единой семьи – очень важно чувствовать друг друга. Мы учли все ограничения в связи с карантином. Ситуация в Украине – до сих пор турбулентная, и никто не может сказать, что будет завтра. Очень важно чувствовать единство и чтобы наше взаимодействие было эффективным. Сегодня мы говорим о местных выборах – это ближайший вызов, который нас ждет», – отметил координатор ОО «Стоп коррупции» Роман Бочкала.

Он заверил, что организация поддержит тех активистов, кто решит сам баллотироваться на местных выборах.

«Это будут выборы, в которых часть ячеек будет принимать участие. Возможно, кто-то видит себя депутатом поселкового или городского совета, например – те люди, которые длительное время боролись и завоевали авторитет и стали лидерами общественного мнения. Нельзя всю жизнь стоять у окон чиновников и стучать к ним в дверь. Мы прошли определенный рубеж и пришли к выводу, что не будем возражать, если кто-то выдвинет свои кандидатуры в местные советы. С учетом принципов и духа нашей организации, мы готовы поддержать», – заявил Бочкала.

Отметим, что на данный момент съезд продолжается. Во время торжественной части в программе собрания будут выступления экспертов и политологов. Основная тема обсуждения – местные выборы. В частности, к каким нарушениям избирательного законодательства стоит готовиться и существует ли риск переноса всенародного голосования. Добавим, что в мероприятии принимают участие представители проекта из более 40 городов Украины и районов столицы.

Также сегодня проведут тренинги для подготовки региональных активистов в рамках общественной инициативы «Стоп политической коррупции». Накануне волеизъявления в день выборов они будут мониторить и освещать нарушения избирательного законодательства на местах. На мероприятии присутствовали представители Министерства внутренних дел и «Укравтодора».

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