Сейчас проходит их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью Майку Фейгину.

По его словам, сейчас Блинкен и Остин уже в Киеве и "разговаривают" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что ранее официальные представители США отказались от каких-либо комментариев по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что члены американского правительства планируют визит в Украину.

Ранее сообщалось, что США думают о передаче замороженных активов Центробанка РФ на помощь Украине.