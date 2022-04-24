В Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью Майку Фейгину.
По его словам, сейчас Блинкен и Остин уже в Киеве и "разговаривают" с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что ранее официальные представители США отказались от каких-либо комментариев по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что члены американского правительства планируют визит в Украину.
Ранее сообщалось, что США думают о передаче замороженных активов Центробанка РФ на помощь Украине.