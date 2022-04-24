В США считают информацию об этом визите секретной.

Официальные представители США отказались от каких-либо комментариев по поводу заявления украинского президента Владимира Зеленского, который рассказал о визите в Украину членов американского правительства.

Об этом сообщают американские СМИ, которые обратились за комментариями к Пентагону и Госдепу.

Напомним, на пресс-конференции в субботу Зеленский сказал, что в Украину приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Однако в США считают информацию об этом визите секретной.

"Белый дом отказался комментировать, Госдеп тоже", - сообщает агентство AP. "Пентагон отказался подтверждать визит, Белый дом заявил, что не будет комментировать", - пишет Washington Post.

При этом известно, что глава Пентагона Ллойд Остин в начале следующей недели должен приехать в Германию, где во вторник утром на авиабазе "Рамштайн" пройдет конференция министров обороны около 40 государств по вопросу поставок оружия Украине.

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