Владимир Зеленский также надеется, что совсем скоро ситуация с безопасностью даст возможность приехать в Украину и президенту США лично.

Завтра в Украину приедут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

По его словам, будут обсуждаться, в частности, необходимое нашему государству вооружение и темпы его поставки.

"Хочется, чтобы мы имели тяжелое мощное вооружение", - сказал Зеленский и добавил, что последнюю неделю ситуация с оружием улучшилась.

Зеленский также надеется, что совсем скоро ситуация с безопасностью даст возможность приехать в Украину и президенту США лично.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский считает, что визит президента США Джозефа Байдена в Украину состоится, но понимает, что решение американского коллеги зависит от ситуации в нашей стране.

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