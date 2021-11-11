Украина сейчас фактически находится в состоянии "энергетической" войны с РФ, сказал член Кабмина / фото УНИАН

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов отмечает, что Россия делает все до того, чтобы Украина больше чувствовала на себе энергетический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Немчинов отметил, что сейчас наблюдается мировой энергетический кризис.

Читайте такжеУкраине грозят веерные отключения электроэнергии: когда это может произойти"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис", – сказал Немчинов.

В то же время он заверил, что предпринимается достаточно мер для того, чтобы попытки России "помешать нашим планам" успешно нивелировались.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможных проблемах с отоплением и электроэнергией. Потом премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что по состоянию на 11 ноября оснований для веерных отключений электроэнергии нет.

Автор: Таня Поляковская