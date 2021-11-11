Предпринимается достаточно мер для того, чтобы попытки РФ помешать планам украинских властей успешно нивелировались, отметили в правительстве.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов отмечает, что Россия делает все до того, чтобы Украина больше чувствовала на себе энергетический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

Немчинов отметил, что сейчас наблюдается мировой энергетический кризис.

Читайте такжеУкраине грозят веерные отключения электроэнергии: когда это может произойти"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис", – сказал Немчинов.

В то же время он заверил, что предпринимается достаточно мер для того, чтобы попытки России "помешать нашим планам" успешно нивелировались.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможных проблемах с отоплением и электроэнергией. Потом премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что по состоянию на 11 ноября оснований для веерных отключений электроэнергии нет.

Автор: Таня Поляковская