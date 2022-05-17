Отдельные предложения уже лежат на столе.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер не исключает конфискации замороженных Западом средств РФ и использования их для послевоенного восстановления Украины.

Об этом шла речь в его интервью Handelsblatt.

"Я политически открыт для идеи ареста активов российского Центробанка за рубежом. Мы обсуждаем этот вопрос в ЕС и G7, и отдельные предложения уже лежат на столе", - заявил он.

Что касается средств отдельных олигархов, Линднер подчеркнул, что необходимо быть осторожными.

"С частными активами мы должны посмотреть, что возможно с точки зрения закона. Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами", - подчеркнул он.

Как писал УНИАН, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что доступ к средствам государства-агрессора Украина может получить до конца года, эти активы направят в фонд компенсации убытков, причиненных агрессором.

Он отметил, что юридический путь к средствам российских олигархов и их имуществу за рубежом продлится дольше.

Также ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине. Он предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, конфискованные у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству и его народу включая военную помощь.

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