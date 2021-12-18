Судьба проекта останется под вопросом, если РФ снова попытается нарушить территориальную целостность Украины.

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек допустил заморозку запуска российского газопровода "Северный поток-2" в случае нападения на РФ на Украину.

Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр признался, что строительство "трубы Путина" было ошибкой, и напомнил, что ряд стран ЕС протестовали.

"Геополитически "Северный поток-2" был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против", – ответил Хабек.

Читайте такжеПутин пока не принял решения о вторжении в Украину - СалливанХабек уточнил, что не знает даты запуска газопровода, поскольку все будет решать европейское право.

Судьба проекта останется под вопросом, продолжил министр, если РФ снова попытается нарушить территориальную целостность Украины.

"Северный поток-2" - что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября газом начали заполнять первую нить газопровода.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.

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Автор: Виолетта Орлова