Ранее суд арестовал активы экс-президента, однако кондитерской корпорации в списке нет.

Пятый президент, нардеп Петр Порошенко, адвокаты которого ранее заявили, что суд вынес решение о его задержании, переписал свою корпорацию Roshen и другие крупные бизнес-активы на старшего сына Алексея.

Об этом говорится в расследовании программы "Слідство.Інфо".

Как известно, в начале января суд арестовал все имущество и активы Порошенко, однако кондитерской корпорации в списке нет. Это подтвердил журналистам прокурор ОГП Юрий Белкин.

По оценкам Forbes Украина, именно Roshen можно считать самым ценным активом бывшего президента. Редакция издания оценила корпорацию в более чем $1,1 миллиарда. Вместе с ней состояние Порошенко составляет около $1,6 миллиарда, говорит заместитель главного редактора Forbes Украина Владимир Ланда.

Кроме Roshen, на Алексея Порошенко переписали около 50 компаний. Значительная их часть напрямую связана с кондитерской корпорацией. Среди переписанного на Порошенко-младшего также есть и аграрный бизнес, утверждают журналисты.

По словам Владимира Ланды, Порошенко-младший, вероятно, является номинальным владельцем переписанных на него активов, реально контролировать их может его отец.

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"Почему де-юре акционером является Алексей Порошенко? Мы понимаем, что в 2019 году состоялись президентские выборы. Риски для бизнеса Петра Порошенко выросли. Он оперативно принял меры для того, чтобы эти риски минимизировать и, как мы видим из последних событий, это были меры, которые минимизировали риски и фактически вывели это имущество из будущего ареста, который произошел через два года", - говорит он.

Пресс-служба Петра Порошенко в комментарии журналистам заявила, что его старший сын в 2019 году прекратил политическую карьеру. После этого "по решению трастового управляющего ему были предоставлены все права и полномочия конечного бенефициарного владельца "слепого" траста". У экс-президента убеждают, что такое решение связано исключительно с прекращением политической деятельности Порошенко-младшего и "дальнейшим обеспечением отделения политической деятельности Петра Порошенко от бизнеса".

Также в расследовании говорится, что Петр Порошенко сейчас владеет примерно десятком компаний, которые нельзя назвать успешными. Некоторые из них даже были убыточными, часть вообще не подавали финансовые отчеты.

"Угольное" дело Порошенко-Медведчука: что известно

Пятый президент проходит подозреваемым по делу о госизмене. Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", в частности, путем закупки угля у самопровозглашенных "республик" на общую сумму около 1,5 млрд грн.

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По версии ГБР, закупка топлива в ОРДЛО поставила энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и "ЛДНР", подорвав экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишив возможности диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко покинул пределы страны. Позже он уточнил, что вернется в Украину 17 января.

Политик отметил, что намерен по прибытии "появиться в суде и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы Порошенко.