Там отметили, что все происходящее в Украине является прямым следствием неспровоцированной агрессии России.

В Евросоюзе в ответ на скандальный отчет Amnesty International по Украине заявили, что это РФ осуществляет неоправданную агрессию и атакует мирных жителей и гражданские объекты, украинская армия же пытается их защитить.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Питер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Он подчеркнул, что все, что происходит в Украине является прямым следствием незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессии России, которая убивает украинских мирных жителей, уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру, превращает пенсионеров, женщин, детей, больницы и вокзалы на военные цели.

"Россия атакует гражданские цели, а украинская армия борется с этой агрессией и пытается защитить гражданское население. В этой ситуации, конечно, есть потребность размещать военное оборудование в районах, находящихся под атакой, которые населены мирными жителями. Это еще один пример того, какой бесчеловечной и неоправданной является российская агрессия против Украины" - заявил Стано.

Он отметил, что ЕС против ситуаций, когда гражданские платят жизнями, здоровьем во время вооруженных противостояний и усилия Евросоюза и международного сообщества всегда направлены на попытки уменьшить объемы страданий гражданского населения в любом конфликте.

Как сообщал УНИАН, 4 августа правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет, в котором заявила, что украинские военные, которые сдерживают российское нападение, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. В отчете нет ни одного упоминания о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов.

После обнародования отчета в офисе президента заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International являются ничем иным, как участием в дискредитационной кампании России против Украины. В частности, президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и выразил убеждение, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Украинский офис правозащитной организации Amnesty International заявил, что не принимал участие в подготовке доклада, а глава украинского офиса Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета организации.

После скандала вокруг отчета, центральный офис организации заявил, что сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных отчетом, но от своих слов не отказывается.

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