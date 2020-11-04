Парламентарии согласились, что КСУ нужно обновлять, но лишь законным путем.

В Европарламенте опровергли, что якобы поддерживали предложение Зеленского распустить Конституционный суд, как об этом ранее заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

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Об этом в интервью DW сказала заместитель главы делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон.

Она назвала соответствующий законопроект украинского президента "очень сомнительным делом" и сослалась на письмо глав Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO), которые "настойчиво призвали не отвечать нарушением права на нарушение права".

Постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер тоже считает, что предложение Зеленского является "нарушением Конституции".

"Нельзя просто взять и ликвидировать Конституционный суд (...) Нельзя вылечить антиконституционные постановления Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады", – ответил он.

В то же время оба парламентария согласились, что КСУ нужно обновлять, но лишь законным путем. В качестве примера они привели отбор судей Высшего антикоррупционного суда Украины, к которому привлекли и международных экспертов.

Скандал с КСУ: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАЗК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ к Единому реестру электронных деклараций.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (что не создает правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу Закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: УНИАН