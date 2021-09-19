Обнародовано видео инцидента.

Экс-президент Петр Порошенко спрятался в своей машине под прикрытием охраны после того, как с ним хотел поговорить ветеран АТО/ООС. Об этом написал в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

Он также опубликовал видео инцидента.

"Мы можем увидеть, как после вчерашнего выступления в Днепре, охрана "Гетьмана" героически защитила его от всего-то одного АТОшника, который пытался задать ему простой вопрос - почему он пилил и делил за спинами армии?",- отметил Шнайдер.

Он добавил, что Порошенко, который якобы выступает за демократичность и прозрачность, спрятался от вопроса в авто, за что подвергся забросу помидорами со стороны присутствующих активистов.

Автор: Григорий Бондарь