В то же время глава МИД уверяет, что ситуация на границе пребывает под контролем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает украинских граждан не поддаваться панике в связи с наращиванием войск Российской Федерации возле границы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая находится в Украине с визитом.

"Происходит большая дипломатия, различные визиты, много телефонных разговоров и контактов, цель которых - сдерживание Российской Федерации от реализации ее агрессивных планов. И наш сегодняшний разговор с Мелани подтвердил, что мы действительно выступаем единым дипломатическим фронтом, и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация находится под контролем, поэтому я прошу никого не поддаваться панике и всегда помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим", - подчеркнул Кулеба.

Он поблагодарил Канаду за деятельность канадской тренировочной миссии "Объединитель" (Unifier) в Украине, которая занимается подготовкой украинских военных.

"Это действительно очень серьезный и большой проект, который стал взаимовыгодным, потому что не только канадские инструкторы делятся своим опытом с украинскими Вооруженными силами, но и украинские Вооруженные силы делятся своим боевым опытом с канадскими инструкторами", - сказал Кулеба.

По его словам, он обсудил с Жоли развитие военно-технического сотрудничества между странами.

"Обсудили, что еще мы можем сделать для мобилизации поддержки Украины и для сдерживания Российской Федерации. Разговор был очень предметный", - сказал Кулеба.

Также на встрече обсуждалась тема евроатлантической интеграции Украины.

"Я благодарен Канаде за твердую поддержку Украины на пути к полноправному членству в Альянсе", - подчеркнул Кулеба.

Справка УНИАН. 31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В декабре секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возле границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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